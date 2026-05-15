«Вест Хэм» потребует € 80 млн за Матеуша Фернандеша, интересующего «МЮ» — TEAMtalk

«Вест Хэм» намерен потребовать около £ 70 млн (€ 80 млн) у клуба, который захочет приобрести полузащитника Матеуша Фернандеша, независимо от того, останутся ли «молотобойцы» в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, конкуренцию «красным дьяволам» в борьбе за 21-летнего футболиста могут составить «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», сделавшие запросы по игроку в последние недели. «ПСЖ» также следит за португальцем. На решение некоторых клубов способна повлиять цена, установленная «Вест Хэмом» на полузащитника.

В нынешнем сезоне Фернандеш принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

