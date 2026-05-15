Игрок «Ман Сити» Бернарду Силва ответил на вопрос о возможном переходе в «Барселону»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказался, где бы он хотел продолжить карьеру, и ответил на вопрос о возможном переходе в «Барселону». Ранее португалец подтвердил, что покинет английский клуб в конце сезона.

«[Хочу] что-то такое, где я всё ещё буду чувствовать себя конкурентоспособным, где смогу играть на самом высоком уровне, чего я всё ещё хочу, где моя семья будет счастлива. У меня есть представление и предпочтения, но посмотрим, что будет.

«Барселона»? Не хочу говорить о конкретных клубах. Я действительно не знаю, где буду. Сказал своему агенту, что поговорю с ним 25-го числа, на следующий день после игры с «Астон Виллой». Просто хочу насладиться последними играми здесь и сосредоточиться на них. Эти девять лет были потрясающими. Было бы здорово закончить ещё парой титулов. Хочу закончить на хорошей ноте», – приводит слова Бернарду Силвы The Athletic.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 27 млн.