Мбаппе считает, что в «Реале» есть люди, которые пытаются подорвать его авторитет — Marca

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе считает, что в «Королевском клубе» есть люди, которые пытаются подорвать его авторитет. Французского футболиста задевает данное обстоятельство. Об этом сообщает Marca.

В статье испанского издания подчёркивается, что ранее главный тренер «сливочных» Альваро Арбелоа сделал несколько высказываний, которые задели самолюбие француза.

Напомним, в четверг, 14 мая, после матча «Реала» с «Овьедо» (2:0) в 36-м туре Ла Лиги Мбаппе вышел к журналистам и сказал, что не появился в стартовом составе на игру, поскольку Арбелоа сообщил ему, что он четвёртый нападающий в команде. На пресс-конференции испанский специалист опроверг слова форварда и подчеркнул, что никогда не говорил, что Мбаппе является четвёртым нападающим «Королевского клуба».

