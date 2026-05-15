«Астон Вилла» — «Ливерпуль»: Роджерс вывел «вилланов» вперёд на 42-й минуте
В эти минуты идёт матч 37-го тура английской Премьер-лиги, в котором играют «Астон Вилла» из Бирмингема и «Ливерпуль». Встреча проходит на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. В качестве главного арбитра выступает Крис Кавана (Ланкашир). На данный момент счёт 1:0 в пользу «вилланов». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Англия — Премьер-лига . 37-й тур
15 мая 2026, пятница. 22:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
4 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Роджерс – 42' 1:1 ван Дейк – 52' 2:1 Уоткинс – 57' 3:1 Уоткинс – 73' 4:1 Макгинн – 89' 4:2 ван Дейк – 90+2'
На 42-й минуте Морган Роджерс открыл счёт в этой встрече и вывел «вилланов» вперёд.
На данный момент «Астон Вилла» находится на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, «Ливерпуль» располагается на четвёртой строчке. У обеих команд по 59 очков.
В следующем туре «вилланы» на выезде сыграют с «Манчестер Сити», «красные» примут «Брентфорд». Все игры 38-го тура АПЛ состоятся 24 мая.
