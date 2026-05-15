«Астон Вилла» — «Ливерпуль»: Роджерс вывел «вилланов» вперёд на 42-й минуте

В эти минуты идёт матч 37-го тура английской Премьер-лиги, в котором играют «Астон Вилла» из Бирмингема и «Ливерпуль». Встреча проходит на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. В качестве главного арбитра выступает Крис Кавана (Ланкашир). На данный момент счёт 1:0 в пользу «вилланов». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 42-й минуте Морган Роджерс открыл счёт в этой встрече и вывел «вилланов» вперёд.

На данный момент «Астон Вилла» находится на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, «Ливерпуль» располагается на четвёртой строчке. У обеих команд по 59 очков.

В следующем туре «вилланы» на выезде сыграют с «Манчестер Сити», «красные» примут «Брентфорд». Все игры 38-го тура АПЛ состоятся 24 мая.