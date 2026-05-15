«Челси» сейчас не в лучшей форме». Игрок «Ман Сити» Силва — перед финалом Кубка Англии

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказался перед финальным матчем Кубка Англии с «Челси». Встреча команд пройдёт в субботу, 16 мая, начало матча — в 17:00 мск.

«Знаем, насколько сложна эта задача. «Челси» сейчас не в лучшей форме, но финалы есть финалы. Когда мы играли в финале Кубка английской лиги, все говорили, что фаворитом является «Арсенал», а я всё время повторял: «Это неважно. Финал – это одна игра, может случиться что угодно». Если посмотреть на «Челси», нельзя отрицать, что у них фантастические игроки. В удачный день их очень трудно обыграть, поэтому ожидаем очень сложного матча. Но мы также ждём, что наши игроки выйдут на поле и покажут себя с лучшей стороны», – приводит слова Бернарду Силвы The Athletic.