«Ньюкасл Юнайтед» хочет подписать вратаря «Реймса» Жауэна — Тавольери

«Ньюкасл Юнайтед» активно работает над трансфером голкипера «Реймса» Эвена Жауэна. Об этом сообщает инсайдер Саша Тавольери в соцсетях.

По данным источника, стоимость сделки составит € 20 млн, футболист согласился на переход в английскую команду.

Эвен Жауэн является воспитанником «Генгама» и ряда других команд. За «Реймс» он выступает с 2024 года, в послужном списке вратаря также есть аренды в «Родез» и «Дюнкерк». В 34 матчах текущего клубного сезона Жауэн пропустил 35 голов и 15 раз отыграл всухую. Помимо этого, футболист выступает за молодёжную сборную Франции, ранее он также играл за команды «трёхцветных» в разных возрастных категориях.