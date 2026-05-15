«Ухожу, но часть меня останется здесь». Эль-Шаарави анонсировал уход из «Ромы»

33-летний нападающий «Ромы» Стефан Эль-Шаарави в соцсетях анонсировал, что летом покинет римский клуб.

«Есть места, которые становятся домом, даже если это не осознаёшь. А потом однажды ты понимаешь, что это было нечто большее… это были люди, эмоции, жизнь. Для меня прошедшие 10 лет были наполнены всем этим. Приехал сюда с мечтами, амбициями и сильным желанием проявить себя. Ухожу со спокойным сердцем.

Я полон воспоминаний о наших битвах, огромной радости, но также и о трудных моментах, которые помогли мне вырасти как на поле, так и за его пределами. В этой среде я нашёл настоящую дружбу, искреннее уважение и чувство принадлежности, выходящее за рамки футбола. Всегда чтил эту футболку самым искренним образом, отдавая все силы каждый день. Вместе написали важные страницы, пережив эмоции, которые останутся незабываемыми, как, например, победа в международном турнире, которая ещё больше сблизила нас и которую я всегда буду хранить в душе.

Со временем ответственность росла, и ношение капитанской повязки стало чем-то большим, чем просто ролью: это была огромная честь и одно из величайших проявлений уважения, которое я когда-либо мог получить. Привилегия, которую я всегда буду хранить в своём сердце. Как и у всех историй, у этой было начало, и сегодня она близится к концу. Это был особенный год, временами сложный, но это часть футбола, не меняет того, кто я есть, не отменяет тех усилий, которые прилагал.

Дерби станет моей последней домашней игрой на стадионе «Олимпико». И нет лучшего матча, чтобы показать всё, что я всегда искал: преданность, уважение и самоотверженность, но прежде всего, мою благодарность. Спасибо клубу, который дал мне возможность расти как человеку и как футболисту. Спасибо моим товарищам по команде, с которыми я делился каждой эмоцией. Спасибо персоналу за вашу работу и ежедневную поддержку. И особая благодарность вам, болельщикам, потому что вы всегда заставляли меня чувствовать себя одним из вас. Я ухожу, но часть меня останется здесь. Потому что некоторые истории никогда по-настоящему не заканчиваются, они просто меняют форму. Всегда буду благодарен этому клубу и особенно этому городу, который дал мне так много. Спасибо, Рим. С любовью, Стефан», — сказано в публикации футболиста.