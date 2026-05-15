«Арсеналу» интересен полузащитник «Порту» Фрохольдт с отступными в € 80 млн — The Sun

«Арсенал» следит за полузащитником «Порту» Виктором Фрохольдтом, в котором «канониры» видят замену для Кристиана Нёргора, близкого к уходу из клуба грядущим летом. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, в контракте 20-летнего футболиста есть пункт об отступных в размере £ 70 млн (€ 80 млн). Португальская команда не хочет продавать Фрохольдта. «Порту» воодушевляет тот факт, что сам полузащитник на текущий момент не стремится уйти.

В нынешнем сезоне Фрохольдт принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

