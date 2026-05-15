«Если бы не переходный сезон, мы бы выиграли лигу». Бернарду Силва раскритиковал «Арсенал»

Комментарии

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва ответил на вопрос о чемпионской гонке в английской Премьер-лиге и раскритиковал «Арсенал».

– Они [«Арсенал»] развиваются. Команда существует уже, наверное, лет пять, так что вполне естественно, что они немного повзрослели и начали бороться за титулы. Так что да, посмотрим, что будет

– Вы не в восторге от «Арсенала»?
– Да, я не в восторге. Я считаю, что нашими главными соперниками во время моего прибывания в «Ман Сити» был, безусловно, «Ливерпуль». Я также думаю – и понимаю, что это очень субъективно – что если бы не переходный сезон и если бы мы не совершали столько ошибок, мы бы выиграли лигу. Я не говорю, что мы бы победили легко, но мы бы выиграли. Так что то довольно неприятно, – приводит слова Бернарду Силвы The Athletic.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала 77 очков за 36 матча. «Арсенал» находится на первой строчке, заработав 79 очков за аналогичное количество игр. В оставшихся матчах «горожане» сыграют с «Борнмутом» и «Астон Виллой», «канониры» — с «Бёрнли» и «Кристал Пэлас».

Комментарии
