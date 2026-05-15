GdS: «Челси» вновь интересен Меньян, его будущее может зависеть от участия «Милана» в ЛЧ

«Челси» возобновил интерес к вратарю «Милана» Мику Меньяну. Лондонский клуб собирает сведения для возможного предложения по трансферу 30-летнего голкипера. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, француз может покинуть итальянский клуб, если он не попадёт в Лигу чемпионов, однако на текущий момент участие «Челси» в еврокубках следующего сезона находится под вопросом.

Летом 2025 года СМИ сообщали, что английская команда предложила «Милану» € 15 млн за трансфер Меньяна.

В нынешнем сезоне вратарь «Милана» принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в 16 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

