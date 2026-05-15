Тренер «Лиона» Фонсека оценил шансы Эндрика остаться во французском клубе

Главный тренер «Лиона» Паулу Фонсека полагает, что нападающий Эндрик, арендованный у «Реала», вряд ли останется во французской команде.

«Возможно, для некоторых игроков матч с «Лансом» станет последним за нашу команду. Эндрик вряд ли останется здесь. «Реал» наверняка захочет его вернуть. После этого сезона Эндрик может оказаться на чемпионате мира, а затем стать футболистом «Реала» [на постоянной основе]. После того, что он показал здесь, доказал, что обладает качествами, необходимыми для игрока «Реала». Из команды уйдут некоторые футболисты, но надеюсь, что большинство игроков останутся и будут выступать за нас и в последующие сезоны», — приводит слова Фонсеки Footmercato.