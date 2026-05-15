Бруну Фернандеш: мне было очень грустно, когда Райс решил перейти в «Арсенал»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш хвалебно высказался о хавбеке лондонского «Арсенала» Деклане Райсе.

«Честно говоря, очень им восхищаюсь, прежде всего как человеком, потому что я помню его ещё со времён тренировок в Алгарве. Конечно, я уже знал его по «Вест Хэму», все знали о его качествах, и я всегда говорил, что считаю Райса игроком, подходящим для «Манчестер Юнайтед».

Мне было очень грустно, когда он решил перейти в «Арсенал». Не знаю, была ли у него возможность или шанс попасть в «Манчестер Юнайтед», но я всегда думал, что он идеально подойдёт нашему клубу. Не только как игрок, но и как человек, как профессионал. Деклан показал мне, что подходит именно из-за своей личности, считаю, что в этом сезоне он играет на другой позиции, в другом стиле.

Это игрок, которому не нужно занимать высокую позицию, ему не нужно много голевых передач и много забивать, потому что от него требуются другие вещи. Стиль игры «Арсенала» отличается от нашего, поэтому мы не можем сравнивать игроков, но можем сказать, что он был одним из лучших игроков Премьер-лиги в этом сезоне», – приводит слова Фернандеша ESPN со ссылкой на YouTube-канал JoelBeyaTV.

В нынешнем сезоне Бруну Фернандеш принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и 20 результативными передачами. Деклан Райс выходил на поле 53 раза и набрал 5+9 по системе «гол+пас».