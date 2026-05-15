Моуринью: «Бенфика» предложила мне новый контракт. Я сказал: «Не сейчас»

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью рассказал, что сообщил руководству лиссабонского клуба о неготовности подписать новый контракт на текущий момент. Ранее СМИ сообщали о близости португальского специалиста к назначению в мадридский «Реал». Действующее трудовое соглашение Моуринью с клубом рассчитано до лета 2027 года.

«В среду «Бенфика» прислала мне новое предложение по контракту. Но я сказал: «Не сейчас». В воскресенье посмотрим. Следующая неделя важна для моего будущего», — приводит слова Моуринью журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

Романо подчёркивает, что в среду, 13 мая, сообщалось о продвижении переговоров Моуринью с «Реалом» и переходе их в завершающую стадию.

