«Ливерпуль» видит замену Алисону Бекеру во вратаре из клуба АПЛ — TEAMtalk

«Ливерпуль» проявляет интерес к вратарю «Брайтона» Барту Вербрюггену, в котором видят замену для 33-летнего голкипера Алисона Бекера. Ранее СМИ сообщали, что бразилец может перейти в «Ювентус». Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, «красные» не исключают возможности приобретения Вербрюггена грядущим летом. 23-летний футболист не против ухода из «Брайтона». Однако конкуренцию «Ливерпулю» в борьбе за нидерландского голкипера может составить «Тоттенхэм».

В нынешнем сезоне Вербрюгген принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в 10 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

