Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» видит замену Алисону Бекеру во вратаре из клуба АПЛ — TEAMtalk

«Ливерпуль» видит замену Алисону Бекеру во вратаре из клуба АПЛ — TEAMtalk
Комментарии

«Ливерпуль» проявляет интерес к вратарю «Брайтона» Барту Вербрюггену, в котором видят замену для 33-летнего голкипера Алисона Бекера. Ранее СМИ сообщали, что бразилец может перейти в «Ювентус». Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, «красные» не исключают возможности приобретения Вербрюггена грядущим летом. 23-летний футболист не против ухода из «Брайтона». Однако конкуренцию «Ливерпулю» в борьбе за нидерландского голкипера может составить «Тоттенхэм».

В нынешнем сезоне Вербрюгген принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в 10 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

Материалы по теме
«Ювентус» готовит предложение «Ливерпулю» по трансферу Алисона Бекера — Скира

Самые дорогие футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android