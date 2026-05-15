Руслан Литвинов разобрал свой гол в ворота ЦСКА в матче Кубка России

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов в разговоре с экс-игроком красно-белых Александром Мостовым проанализировал свой гол дальним ударом из-за пределов штрафной в финале Пути регионов Кубка России сезона-2025/2026 с ЦСКА (1:0).

– На самом деле, часто и на тренировках, и, учитывая, что последние полгода поменяли чуть-чуть позицию, подвинули повыше, тренер даёт установку находиться ближе к штрафной. Не только из-за того, что могу принять и ударить, просто остановить контратаку, близко находиться к нападающим. Тут получилось так, что принял, даже можно сказать немножко неудачно, вперёд.

– Вот, кстати, хотел сказать это. Неудачный контроль, как это говорится. И мяч немного подпрыгнул.

– Да, да. Свалился на внешнюю, — сказал Литвинов в выпуске шоу «Царский подкаст».

Благодаря этой победе «Спартак» вышел в Суперфинал Кубка России, где сыграет с «Краснодаром».