Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Астон Вилла — Ливерпуль: Олли Уоткинс забил за «вилланов» на 57-й минуте в матче 37-го тура АПЛ 2025/2026

«Астон Вилла» — «Ливерпуль»: Уоткинс забил за «вилланов» на 57-й минуте
Комментарии

В эти минуты идёт матч 37-го тура английской Премьер-лиги, в котором играют «Астон Вилла» из Бирмингема и «Ливерпуль». Встреча проходит на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. В качестве главного арбитра выступает Крис Кавана (Ланкашир). На данный момент счёт 2:1 в пользу «вилланов». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Англия — Премьер-лига . 37-й тур
15 мая 2026, пятница. 22:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
4 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Роджерс – 42'     1:1 ван Дейк – 52'     2:1 Уоткинс – 57'     3:1 Уоткинс – 73'     4:1 Макгинн – 89'     4:2 ван Дейк – 90+2'    

На 57-й минуте Олли Уоткинс забил за бирмингемцев. Ранее, на 42-й минуте, Морган Роджерс открыл счёт в этой игре и вывел «вилланов» вперёд. На 52-й минуте Вирджил ван Дейк сравнял счёт.

На данный момент «Астон Вилла» находится на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, «Ливерпуль» располагается на четвёртой строчке. У обеих команд по 59 очков.

В следующем туре «вилланы» на выезде сыграют с «Манчестер Сити», «красные» примут «Брентфорд». Все игры 38-го тура АПЛ состоятся 24 мая.

Календарь матчей АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Хаби Алонсо сомневается в переходе в «Челси» и хочет возглавить «Ливерпуль» — i Sport
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android