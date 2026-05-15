Моуринью высказался об Арбелоа на фоне напряжённости в ситуации с Мбаппе

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью поддержал Альваро Арбелоа, возглавляющего мадридский «Реал».

В четверг, 14 мая, после матча «Реала» с «Овьедо» (2:0) в 36-м туре Ла Лиги Мбаппе вышел к журналистам и сказал, что не появился в стартовом составе на игру, поскольку Арбелоа сообщил ему, что он четвёртый нападающий в команде. На пресс-конференции испанский специалист опроверг слова форварда и подчеркнул, что никогда не говорил, что Мбаппе является четвёртым нападающим «Королевского клуба».

«Мне грустно, поскольку Арбелоа — мой друг, он отдавал все свои силы и душу, когда был моим футболистом. Теперь, когда он стал тренером «Реала», наша связь стала ещё крепче. Хочу, чтобы у него всё сложилось хорошо. Быть игроком всегда проще, чем быть тренером. Но вчера он выиграл матч, уверен, что сегодня он счастлив», — приводит слова Моуринью Mundo Deportivo.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: