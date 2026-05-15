Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Моуринью высказался об Арбелоа на фоне напряжённости в ситуации с Мбаппе

Моуринью высказался об Арбелоа на фоне напряжённости в ситуации с Мбаппе
Комментарии

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью поддержал Альваро Арбелоа, возглавляющего мадридский «Реал».

В четверг, 14 мая, после матча «Реала» с «Овьедо» (2:0) в 36-м туре Ла Лиги Мбаппе вышел к журналистам и сказал, что не появился в стартовом составе на игру, поскольку Арбелоа сообщил ему, что он четвёртый нападающий в команде. На пресс-конференции испанский специалист опроверг слова форварда и подчеркнул, что никогда не говорил, что Мбаппе является четвёртым нападающим «Королевского клуба».

Испания — Примера . 36-й тур
14 мая 2026, четверг. 22:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 0
Овьедо
Овьедо
1:0 Гарсия – 44'     2:0 Беллингем – 80'    

«Мне грустно, поскольку Арбелоа — мой друг, он отдавал все свои силы и душу, когда был моим футболистом. Теперь, когда он стал тренером «Реала», наша связь стала ещё крепче. Хочу, чтобы у него всё сложилось хорошо. Быть игроком всегда проще, чем быть тренером. Но вчера он выиграл матч, уверен, что сегодня он счастлив», — приводит слова Моуринью Mundo Deportivo.

Материалы по теме
Мбаппе считает, что в «Реале» есть люди, которые пытаются подорвать его авторитет — Marca

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android