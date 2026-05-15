Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Астон Вилла — Ливерпуль, результат матча 15 мая 2026, счёт 4:2, 37-й тур АПЛ 2025/2026

Дубль Уоткинса помог «Астон Вилле» переиграть «Ливерпуль» в матче 37-го тура АПЛ
Комментарии

Окончен матч 37-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Астон Вилла» из Бирмингема и «Ливерпуль». Победу со счётом 4:2 в этой игре одержали «вилланы». Встреча состоялась на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. В качестве главного арбитра выступил Крис Кавана (Ланкашир).

Англия — Премьер-лига . 37-й тур
15 мая 2026, пятница. 22:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
4 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Роджерс – 42'     1:1 ван Дейк – 52'     2:1 Уоткинс – 57'     3:1 Уоткинс – 73'     4:1 Макгинн – 89'     4:2 ван Дейк – 90+2'    

На 42-й минуте Морган Роджерс открыл счёт в этой игре и вывел «вилланов» вперёд. На 52-й минуте Вирджил ван Дейк сравнял счёт. На 57-й минуте Олли Уоткинс забил за бирмингемцев, а на 73-й минуте он оформил дубль. На 89-й минуте забил Джон Макгинн. На 90+2-й минуте ван Дейк забил свой второй мяч в этой встрече.

После этой игры «Астон Вилла» с 62 очками находится на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, «Ливерпуль» с 59 очками располагается на пятой строчке.

В следующем туре «вилланы» на выезде сыграют с «Манчестер Сити», «красные» примут «Брентфорд». Все игры 38-го тура АПЛ состоятся 24 мая.

Календарь матчей АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Слот: есть все основания полагать, что я буду тренером «Ливерпуля» в следующем сезоне
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android