Дубль Уоткинса помог «Астон Вилле» переиграть «Ливерпуль» в матче 37-го тура АПЛ

Окончен матч 37-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Астон Вилла» из Бирмингема и «Ливерпуль». Победу со счётом 4:2 в этой игре одержали «вилланы». Встреча состоялась на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. В качестве главного арбитра выступил Крис Кавана (Ланкашир).

На 42-й минуте Морган Роджерс открыл счёт в этой игре и вывел «вилланов» вперёд. На 52-й минуте Вирджил ван Дейк сравнял счёт. На 57-й минуте Олли Уоткинс забил за бирмингемцев, а на 73-й минуте он оформил дубль. На 89-й минуте забил Джон Макгинн. На 90+2-й минуте ван Дейк забил свой второй мяч в этой встрече.

После этой игры «Астон Вилла» с 62 очками находится на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, «Ливерпуль» с 59 очками располагается на пятой строчке.

В следующем туре «вилланы» на выезде сыграют с «Манчестер Сити», «красные» примут «Брентфорд». Все игры 38-го тура АПЛ состоятся 24 мая.