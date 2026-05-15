Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов назвал основную проблему работы VAR

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов назвал основную проблему работы VAR, приведя в пример пенальти в ворота красно-белых в матче 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:2).

«Для меня очень странно было в игре с «Краснодаром» (1:2), почему на Наиле [Умярове] ставят пенальти, хотя несколько дней назад такой же момент у «Краснодара» в игре с «Балтикой» и там пенальти нет.

Основная проблема ВАР, что они включают, когда судья подходит, стоп-кадр. Момент с рукой, Наиль на дальней штанге с Кордобой, они снимают с дальней штанги. Получается, они не видят следующую фазу атаки, а там мяч попадает в руку и улетает в угловой. Ни одного человека там. Я подхожу, спрашиваю у судьи: «Но там же никого?» [Он отвечает:] «Но вдруг если бы он не коснулся, как-то мяч ударился бы, упал — и могли забить».

Но для меня вот это странно. Как по мне, они должны показывать со всех камер, с каждой стороны, посмотреть фазу атаки», — сказал Литвинов в выпуске шоу «Царский подкаст».