Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов назвал основную проблему работы VAR
Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов назвал основную проблему работы VAR, приведя в пример пенальти в ворота красно-белых в матче 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:2).

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
23 апреля 2026, четверг. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Мартинс – 38'     1:1 Сперцян – 45+1'     1:2 Жубал – 85'    

«Для меня очень странно было в игре с «Краснодаром» (1:2), почему на Наиле [Умярове] ставят пенальти, хотя несколько дней назад такой же момент у «Краснодара» в игре с «Балтикой» и там пенальти нет.

Основная проблема ВАР, что они включают, когда судья подходит, стоп-кадр. Момент с рукой, Наиль на дальней штанге с Кордобой, они снимают с дальней штанги. Получается, они не видят следующую фазу атаки, а там мяч попадает в руку и улетает в угловой. Ни одного человека там. Я подхожу, спрашиваю у судьи: «Но там же никого?» [Он отвечает:] «Но вдруг если бы он не коснулся, как-то мяч ударился бы, упал — и могли забить».

Но для меня вот это странно. Как по мне, они должны показывать со всех камер, с каждой стороны, посмотреть фазу атаки», — сказал Литвинов в выпуске шоу «Царский подкаст».

«Лучше б «Краснодар» забивал своё, тогда винить было бы некого». Судейство в 29-м туре РПЛ
