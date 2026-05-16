Маунт может воссоединиться с Лэмпардом в «Ковентри Сити» — TEAMtalk
«Манчестер Юнайтед» готов расстаться с полузащитником Мэйсоном Маунтом летом, однако маловероятен постоянный трансфер ввиду его высокой зарплаты, которая, как ожидается, вырастет после выхода клуба в Лигу чемпионов. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, наиболее вероятным вариантом считается аренда Маунта, возможно, с обязательством или опцией выкупа летом 2027 года. Интерес к полузащитнику проявляет вышедший в АПЛ «Ковентри Сити», главным тренером которого является Фрэнк Лэмпард. Маунт и Лэмпард работали вместе в «Челси» и «Дерби Каунти». Подчёркивается, что сам футболист не хочет уходить из «Манчестер Юнайтед» и готов бороться за место в составе.

В нынешнем сезоне Маунт принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

