«Астон Вилла» сыграет в следующем сезоне Лиги чемпионов

«Астон Вилла» со счётом 4:2 переиграла «Ливерпуль» в матче 37-го тура английской Премьер-лиги и оформила выход в следующий розыгрыш Лиги чемпионов УЕФА.

Англия — Премьер-лига . 37-й тур
15 мая 2026, пятница. 22:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
4 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Роджерс – 42'     1:1 ван Дейк – 52'     2:1 Уоткинс – 57'     3:1 Уоткинс – 73'     4:1 Макгинн – 89'     4:2 ван Дейк – 90+2'    

После этой игры «Астон Вилла» с 62 очками находится на четвёртом месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Ливерпуль» с 59 очками располагается на пятой строчке. «Борнмут» занимает шестую позицию с 55 очками, но в этом туре свой матч ещё не провёл. Ранее выход в Лигу чемпионов оформили «Арсенал» (79), «Манчестер Сити» (77) и «Манчестер Юнайтед» (65). В заключительном матче текущего розыгрыша чемпионата Англии «вилланы» 24 мая на выезде сыграют с «Манчестер Сити».

