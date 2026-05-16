«Астон Вилла» сыграет в следующем сезоне Лиги чемпионов
«Астон Вилла» со счётом 4:2 переиграла «Ливерпуль» в матче 37-го тура английской Премьер-лиги и оформила выход в следующий розыгрыш Лиги чемпионов УЕФА.
Англия — Премьер-лига . 37-й тур
15 мая 2026, пятница. 22:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
4 : 2
Ливерпуль
1:0 Роджерс – 42' 1:1 ван Дейк – 52' 2:1 Уоткинс – 57' 3:1 Уоткинс – 73' 4:1 Макгинн – 89' 4:2 ван Дейк – 90+2'
После этой игры «Астон Вилла» с 62 очками находится на четвёртом месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Ливерпуль» с 59 очками располагается на пятой строчке. «Борнмут» занимает шестую позицию с 55 очками, но в этом туре свой матч ещё не провёл. Ранее выход в Лигу чемпионов оформили «Арсенал» (79), «Манчестер Сити» (77) и «Манчестер Юнайтед» (65). В заключительном матче текущего розыгрыша чемпионата Англии «вилланы» 24 мая на выезде сыграют с «Манчестер Сити».
