TEAMtalk: «Челси» и «МЮ» интересен вингер «Болоньи» Роу стоимостью € 40-45 млн

«Челси» и «Манчестер Юнайтед» проявляют интерес к крайнему нападающему «Болоньи» Джонатану Роу. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, итальянский клуб не хочет продавать 23-летнего вингера, но может сделать это, если поступит предложение в размере € 40-45 млн. Скауты «Челси» и «Манчестер Юнайтед» наблюдали за игрой Роу. При этом «Галатасарай» и «Астон Вилла» также могут составить конкуренцию в борьбе за подписание англичанина.

В нынешнем сезоне Роу принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

Сколько стоят молодые футболисты: