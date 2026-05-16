Главная Футбол Новости

Ван дер Сар поддержал возможный трансфер Алисона Бекера в «Ювентус»

Ван дер Сар поддержал возможный трансфер Алисона Бекера в «Ювентус»
Бывший голкипер «Ювентуса» и «Манчестер Юнайтед» Эдвин ван дер Сар поддержал возможный трансфер вратаря «Ливерпуля» и сборной Бразилии Алисона Бекера в туринский клуб.

– «Ювентус» рассматривает возможность приобретения иностранного вратаря в будущем и обратил внимание на Алиссона из «Ливерпуля». Как бы вы оценили перспективы бразильца в Турине?
– Алисон — вратарь высшего класса, один из лучших в мире. Восхищался им в последние годы в «Ливерпуле». Слухи о трансферах никогда не бывают приятными для полевого игрока или вратаря, но если «Ювентус» рассматривает возможность перехода, Алисон может стать надёжным вариантом. Речь идёт о топ-игроке. Тот опыт, когда он играл в Италии за «Рому», если потребуется, поможет ему.

– Алисону 33 года, вам было почти 38, когда вы отпраздновали свой второй титул Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед». Имеет ли опыт значение для вратарей в больших командах?
– Да, это вопрос уверенности и спокойствия. Тот факт, что Алисону почти 34 года — не проблема, наоборот, многие вратари играют на высоком уровне в преклонном возрасте. Буффон завершил карьеру в 45 лет, а я отыграл свой последний сезон в «Манчестер Юнайтед» в 40, — приводит слова ван дер Сара La Gazzetta dello Sport.

В нынешнем сезоне Алисон Бекер провёл 34 матча за клуб во всех турнирах, в которых пропустил 36 голов и 13 раз сыграл «на ноль». По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость 33-летнего голкипера составляет € 17 млн.

