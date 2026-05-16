«Астон Вилла» выиграла в АПЛ впервые за четыре матча

«Астон Вилла» со счётом 4:2 выиграла у «Ливерпуля» в матче 37-го тура английской Премьер-лиги. Таким образом, «вилланы» одержали победу в чемпионате Англии впервые за четыре игры.

Ранее бирмингемцы уступили «Фулхэму» со счётом 0:1 в 34-м туре АПЛ, после чего проиграли «Тоттенхэм Хотспур» (1:2) и сыграли вничью с «Бёрнли» (2:2). В заключительном матче текущего розыгрыша чемпионата Англии «вилланы» 24 мая на выезде сыграют с «Манчестер Сити».

После этой игры «Астон Вилла» с 62 очками находится на четвёртом месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства. У команды 18 побед, восемь ничьих и 11 поражений.