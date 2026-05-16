«Астон Вилла» выиграла в АПЛ впервые за четыре матча
«Астон Вилла» со счётом 4:2 выиграла у «Ливерпуля» в матче 37-го тура английской Премьер-лиги. Таким образом, «вилланы» одержали победу в чемпионате Англии впервые за четыре игры.
Англия — Премьер-лига . 37-й тур
15 мая 2026, пятница. 22:00 МСК
4 : 2
1:0 Роджерс – 42' 1:1 ван Дейк – 52' 2:1 Уоткинс – 57' 3:1 Уоткинс – 73' 4:1 Макгинн – 89' 4:2 ван Дейк – 90+2'
Ранее бирмингемцы уступили «Фулхэму» со счётом 0:1 в 34-м туре АПЛ, после чего проиграли «Тоттенхэм Хотспур» (1:2) и сыграли вничью с «Бёрнли» (2:2). В заключительном матче текущего розыгрыша чемпионата Англии «вилланы» 24 мая на выезде сыграют с «Манчестер Сити».
После этой игры «Астон Вилла» с 62 очками находится на четвёртом месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства. У команды 18 побед, восемь ничьих и 11 поражений.
