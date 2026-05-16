Эдвин ван дер Сар назвал лучшего вратаря в Европе на данный момент

Эдвин ван дер Сар назвал лучшего вратаря в Европе на данный момент
Бывший голкипер «Ювентуса» и «Манчестер Юнайтед» Эдвин ван дер Сар ответил на вопрос, кого он считает лучшим вратарём в европейских лигах на данный момент.

– Кто сейчас лучший вратарь в Европе?
– Нойер из «Баварии» был лучшим на протяжении нескольких лет наряду с Куртуа из «Реала» и Доннаруммой. Мой фаворит сейчас — Райя. У него замечательные качества, он может выиграть английскую Премьер-лигу и Лигу чемпионов с «Арсеналом», — приводит слова ван дер Сара La Gazzetta dello Sport.

В нынешнем сезоне Давид Райя провёл 49 матчей за клуб во всех турнирах, в которых пропустил 30 голов и 27 раз сыграл «на ноль». По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость 30-летнего голкипера составляет € 35 млн.

