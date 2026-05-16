Marca: Моуринью — новый тренер «Реала» на 99%, президентские выборы не помешают назначению

Португалец Жозе Моуринью с вероятностью 99,9% станет новым главным тренером мадридского «Реала». Помешать этому способен форс-мажор, который не ожидается на текущий момент. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, недавно начавшийся процесс президентских выборов в «Королевском клубе», инициированный его нынешней главой Флорентино Пересом, не помешает назначению Моуринью. Вероятно, португальский специалист возглавит команду после окончания сезона 23 мая.

«Сливочные» выплатят нынешнему клубу Моуринью «Бенфике» компенсацию за досрочное расторжение контракта в размере € 3 млн. Подчёркивается, что тренер будет обладать правом голоса при осуществлении трансферов.

Моуринью возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год. Под его руководством команда выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

