«Астон Вилла» победила «Ливерпуль» впервые с 2020 года

«Астон Вилла» обыграла «Ливерпуль» впервые с 2020 года. В матче 37-го тура английской Премьер-лиги бирмингемцы выиграли со счётом 4:2.

В 4-м туре АПЛ сезона-2020/2021 «вилланы» добились победы со счётом 7:2, однако с тех пор до текущего момента в официальных встречах с мерсисайдцами они потерпели восемь поражений и трижды сыграли вничью.

После этой игры «Астон Вилла» с 62 очками находится на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, «Ливерпуль» с 59 очками располагается на пятой строчке.

В следующем туре «вилланы» на выезде сыграют с «Манчестер Сити», «красные» примут «Брентфорд». Все игры 38-го тура АПЛ состоятся 24 мая.