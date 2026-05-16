Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Астон Виллы» Макгинн: хотел бы я, чтобы Уоткинс был шотландцем!

Полузащитник «Астон Виллы» Макгинн: хотел бы я, чтобы Уоткинс был шотландцем!
Комментарии

Капитан «Астон Виллы» шотландский полузащитник Джон Макгинн после матча 37-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (4:2) высоко отозвался о своём одноклубнике Олли Уоткинсе, который оформил дубль в этой встрече.

Англия — Премьер-лига . 37-й тур
15 мая 2026, пятница. 22:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
4 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Роджерс – 42'     1:1 ван Дейк – 52'     2:1 Уоткинс – 57'     3:1 Уоткинс – 73'     4:1 Макгинн – 89'     4:2 ван Дейк – 90+2'    

«Хотел бы я, чтобы он был шотландцем! В марте он был расстроен [оказавшись вне заявки сборной Англии], это явно замотивировало его, он отреагировал на это наилучшим образом. То, что Олли сделал для этого клуба за последние несколько сезонов, — просто невероятно. Надеюсь, что в среду он продолжит в том же духе», — приводит слова Макгинна SkySports.

В среду, 20 мая, «Астон Вилла» сыграет в финале Лиги Европы с «Фрайбургом».

Материалы по теме
«Астон Вилла» сыграет в следующем сезоне Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android