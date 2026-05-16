Полузащитник «Астон Виллы» Макгинн: хотел бы я, чтобы Уоткинс был шотландцем!

Капитан «Астон Виллы» шотландский полузащитник Джон Макгинн после матча 37-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (4:2) высоко отозвался о своём одноклубнике Олли Уоткинсе, который оформил дубль в этой встрече.

«Хотел бы я, чтобы он был шотландцем! В марте он был расстроен [оказавшись вне заявки сборной Англии], это явно замотивировало его, он отреагировал на это наилучшим образом. То, что Олли сделал для этого клуба за последние несколько сезонов, — просто невероятно. Надеюсь, что в среду он продолжит в том же духе», — приводит слова Макгинна SkySports.

В среду, 20 мая, «Астон Вилла» сыграет в финале Лиги Европы с «Фрайбургом».