Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Слот — о поражении «Ливерпуля»: забить «Астон Вилле» два гола у неё дома — не так уж плохо

Слот — о поражении «Ливерпуля»: забить «Астон Вилле» два гола у неё дома — не так уж плохо
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о поражении команды в матче 37-го тура АПЛ с «Астон Виллой» со счётом 2:4. Игра прошла на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме.

Англия — Премьер-лига . 37-й тур
15 мая 2026, пятница. 22:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
4 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Роджерс – 42'     1:1 ван Дейк – 52'     2:1 Уоткинс – 57'     3:1 Уоткинс – 73'     4:1 Макгинн – 89'     4:2 ван Дейк – 90+2'    

«Мы пропустили слишком много голов, при этом забили недостаточно. Но забить дважды на «Вилла Парк» — это не так уж и плохо. Футболисты были полностью сосредоточены на матче и были способны добиться результата. Но я согласен, что после того, как счёт стал 3:1, наша команда развалилась.

Не удивлюсь, если окажется, что мы на первом месте по голам, пропущенным со стандартов. Никогда не бывает хорошо находиться на первой строчке по данному показателю», — приводит слова Слота аккаунт DaveOCKOP со ссылкой на Sky на странице в социальной сети X.

Материалы по теме
«Астон Вилла» победила «Ливерпуль» впервые с 2020 года

Топ-5 легенд футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android