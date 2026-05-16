Слот — о поражении «Ливерпуля»: забить «Астон Вилле» два гола у неё дома — не так уж плохо

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о поражении команды в матче 37-го тура АПЛ с «Астон Виллой» со счётом 2:4. Игра прошла на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме.

«Мы пропустили слишком много голов, при этом забили недостаточно. Но забить дважды на «Вилла Парк» — это не так уж и плохо. Футболисты были полностью сосредоточены на матче и были способны добиться результата. Но я согласен, что после того, как счёт стал 3:1, наша команда развалилась.

Не удивлюсь, если окажется, что мы на первом месте по голам, пропущенным со стандартов. Никогда не бывает хорошо находиться на первой строчке по данному показателю», — приводит слова Слота аккаунт DaveOCKOP со ссылкой на Sky на странице в социальной сети X.

