«Ливерпуль» при Слоте установил антирекорд по числу поражений за сезон всех времён
«Ливерпуль» проиграл «Астон Вилле» со счётом 2:4 в матче 37-го тура английской Премьер-лиги, тем самым мерсисайцы установили антирекорд всех времён по числу поражений в рамках одного сезона во всех турнирах.

Англия — Премьер-лига . 37-й тур
15 мая 2026, пятница. 22:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
4 : 2
Ливерпуль
1:0 Роджерс – 42'     1:1 ван Дейк – 52'     2:1 Уоткинс – 57'     3:1 Уоткинс – 73'     4:1 Макгинн – 89'     4:2 ван Дейк – 90+2'    

Как сообщает аккаунт в соцсети X Anything Liverpool, для «Ливерпуля» это поражение стало 20-м по счету во всех турнирах в этом сезоне, в связи с чем лавный тренер клуба Арне Слот побил антирекорд и стал первым тренером в истории команды с 20+ проигранными встречами. Отмечается, что ранее худшим результатом в данном рейтинге были показатели испанского специалиста Рафаэля Бенитеса, который проиграл по 19 игр с «Ливерпулем» в сезонах-2004/2005 и 2009/2010.

Всего в нынешней кампании «Ливерпуль» проиграл 12 игр в АПЛ, пять — в Лиге чемпионов, а также по разу оступился в Кубке Англии, Кубке английской лиги и в матче за Суперкубок страны.

