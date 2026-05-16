«Отвратительно». Черданцев раскритиковал мат в интернет-шоу

«Отвратительно». Черданцев раскритиковал мат в интернет-шоу
Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев поделился мыслями на тему того, что нецензурная брань стала нормой повседневной речи в России, подвергнув критике мат в различных интернет-шоу.

«Я-то по улице хожу каждый день, и уши вянут. Особенно когда между собой так разговаривают девочки средней школы. Отвратительно.

Идёт это в первую очередь из интернета. Из бесконечных интернет-шоу. Потому что законы, как мы вчера выяснили из разъяснений РПН, на интернет вещание не распространяются. А продюсеры и ведущие шоу не в рамках ТВ почему-то считают, что нецензурная брань гостей и ведущих добавляют раскрепощенности и непринужденности в беседе. Дескать, а у нас тут можно то, что нельзя на ТВ. Аудитория же этого контента как раз и есть молодёжь, которая всё это выносит в свой повседневный разговор», — написал Черданцев в своём телеграм-канале.

Отметим, Черданцев не захотел показывать эмоциональную речь вратаря «Пари НН» Никиты Медведева в эфире из-за присутствия в ней матча.

