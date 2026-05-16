Карпин: я даже не знаю, как сейчас играет «Спартак», «Локомотив» или «Зенит»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что не знает, как играют «Спартак», «Локомотив» и «Зенит».

«Какие-то находки Хуана Карлоса Карседо в «Спартаке»? Я даже не знаю, как сейчас играет «Спартак», «Локомотив» или «Зенит». Когда я смотрю футбол этих команд, я не смотрю на то, как они играют. Я смотрю на действия конкретных футболистов.

Поэтому смотреть то, что они делают в клубах, смысла особо нет. Если ему с точки зрения тактики в клубе говорят одно, а в сборной будут другие требования, то для чего мне смотреть, что он делает в клубе?» — сказал Карпин во время фестиваля РФС «Магнит футбола».

Напомним, ближайший товарищеский матч сборная России проведёт с национальной командой Египта уже 28 мая.