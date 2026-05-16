Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карпин: я даже не знаю, как сейчас играет «Спартак», «Локомотив» или «Зенит»

Карпин: я даже не знаю, как сейчас играет «Спартак», «Локомотив» или «Зенит»
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что не знает, как играют «Спартак», «Локомотив» и «Зенит».

«Какие-то находки Хуана Карлоса Карседо в «Спартаке»? Я даже не знаю, как сейчас играет «Спартак», «Локомотив» или «Зенит». Когда я смотрю футбол этих команд, я не смотрю на то, как они играют. Я смотрю на действия конкретных футболистов.

Поэтому смотреть то, что они делают в клубах, смысла особо нет. Если ему с точки зрения тактики в клубе говорят одно, а в сборной будут другие требования, то для чего мне смотреть, что он делает в клубе?» — сказал Карпин во время фестиваля РФС «Магнит футбола».

Напомним, ближайший товарищеский матч сборная России проведёт с национальной командой Египта уже 28 мая.

Материалы по теме
Карпин ответил, кто станет чемпионом России в нынешнем сезоне
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android