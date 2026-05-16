«Челси» близок к соглашению о назначении Хаби Алонсо — Джейкобс

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо может стать главным тренером лондонского «Челси» в следующем сезоне. Об этом сообщает журналист и инсайдер talkSPORT Бен Джейкобс в социальной сети X.

По информации источника, лондонский клуб сейчас полностью сосредоточен на матче финала Кубка Англии с «Манчестер Сити», который состоится уже сегодня в 17:00 по московскому времени. Однако, после матча руководство «пенсионеров» готово возобновить переговоры со специалистом.

Напомним, Алонсо возглавлял мадридский клуб с июня 2025 года по 12 января 2026 года. На посту главного тренера специалист провёл 28 матчей, команда одержала 20 побед, три матча провела вничью, пять встреч проиграла.