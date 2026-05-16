Неймар попадёт в заявку сборной Бразилии на ЧМ-2026 — UOL

Нападающий «Сантоса» Неймар будет вызван в сборную Бразилии на матчи чемпионата мира, который пройдёт этим летом. Об этом сообщает бразильское издание UOL.

По информации издания, в «Сантосе» уже есть информация, что Неймар будет в списке игроков, который огласят уже в понедельник. Источники газеты говорят о практически стопроцентных шансах вызова игрока. Однако окружение бразильца отмечает, что сам игрок ещё не знает этого точно и с нетерпением ждёт понедельника.

Отмечается, что если Неймар будет вызван в сборную Бразилии, то его заключительный матч сезона за «Сантос» состоится уже завтра с «Коритибой».