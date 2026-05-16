Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Девушка Винисиуса сообщила о расставании с футболистом

Девушка Винисиуса сообщила о расставании с футболистом
Комментарии

Модель и блогер Вирджиния Фонсека, девушка 25-летнего бразильского вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора, сообщила о расставании с футболистом.

«Я всегда буду позволять себе жить. Жить чем-то настоящим, без страха, без расчётов и без того, чтобы останавливать то, кем я являюсь.

Пока мы были вместе, я очень много вкладывала себя в это, как вкладываю себя во всё, что намерена делать в своей жизни. В конце концов, я всегда много работала, всегда была очень сосредоточена на своих мечтах и своих обязанностях. Но я также женщина, и я позволила себе прожить это без каких-либо барьеров, ценя уважение, которое всегда было у меня в любых отношениях.

На протяжении всей своей жизни я научилась никогда не торговать тем, что, по моему мнению, не подлежит торгу. Поэтому, когда что-то не имеет смысла, я предпочитаю проявить зрелость и закрыть эту главу с теплотой, а не оставаться ради неё. Сегодня мы решили уважать путь друг друга.

Я очень болею за счастье и успех Винисиуса, и всё это с большой теплотой. Я прошу уважения от всех и чтобы это стало перевернутой страницей в жизни каждого, точно так же, как это будет в моей! Спасибо», — написала Фонсека в соцсетях.

Фото: Соцсети Фонсеки

Напомним, отношения пары начались полгода назад.

Материалы по теме
Какая красота от Винисиуса! Бразилец и Мбаппе оставляют шансы «Реалу» в чемпионской гонке
Какая красота от Винисиуса! Бразилец и Мбаппе оставляют шансы «Реалу» в чемпионской гонке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android