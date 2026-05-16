Девушка Винисиуса сообщила о расставании с футболистом

Модель и блогер Вирджиния Фонсека, девушка 25-летнего бразильского вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора, сообщила о расставании с футболистом.

«Я всегда буду позволять себе жить. Жить чем-то настоящим, без страха, без расчётов и без того, чтобы останавливать то, кем я являюсь.

Пока мы были вместе, я очень много вкладывала себя в это, как вкладываю себя во всё, что намерена делать в своей жизни. В конце концов, я всегда много работала, всегда была очень сосредоточена на своих мечтах и своих обязанностях. Но я также женщина, и я позволила себе прожить это без каких-либо барьеров, ценя уважение, которое всегда было у меня в любых отношениях.

На протяжении всей своей жизни я научилась никогда не торговать тем, что, по моему мнению, не подлежит торгу. Поэтому, когда что-то не имеет смысла, я предпочитаю проявить зрелость и закрыть эту главу с теплотой, а не оставаться ради неё. Сегодня мы решили уважать путь друг друга.

Я очень болею за счастье и успех Винисиуса, и всё это с большой теплотой. Я прошу уважения от всех и чтобы это стало перевернутой страницей в жизни каждого, точно так же, как это будет в моей! Спасибо», — написала Фонсека в соцсетях.

Фото: Соцсети Фонсеки

Напомним, отношения пары начались полгода назад.