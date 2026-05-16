Карпин назвал футболиста, которого считает главным открытием весны РПЛ

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, что считает главным открытием весенней части чемпионата МИР Российской Премьер-лиги 18-летнего центрального защитника московского ЦСКА Кирилла Данилова.

«Наверное, Данилов из ЦСКА. Опять же, его можно назвать открытием весенней части. Все остальные были и в том году. Других каких-то новых открытий, по-моему, не произошло. Вернее, тех, кого бы мы не знали», — сказал Карпин во время фестиваля РФС «Магнит футбола».

18-летний футболист провёл за московский клуб в этом сезоне 14 матчей во всех турнирах, где не отметился результативными действиями.

