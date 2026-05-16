«Нам нужна победа». Слот — о положении «Ливерпуля» в турнирной таблице АПЛ
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал поражение команды в матче 37-го тура АПЛ с «Астон Виллой» со счётом 2:4. Игра прошла на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме.
Англия — Премьер-лига . 37-й тур
15 мая 2026, пятница. 22:00 МСК
Окончен
4 : 2
1:0 Роджерс – 42' 1:1 ван Дейк – 52' 2:1 Уоткинс – 57' 3:1 Уоткинс – 73' 4:1 Макгинн – 89' 4:2 ван Дейк – 90+2'
«Нам нужна была либо победа, либо, может быть, даже две ничьи. Но теперь мы точно знаем одно – нам нужна победа на следующей неделе, если мы хотим добиться успеха сами. Поэтому очень обидно, что мы не смогли добиться результата, не говоря уже о победе сегодня. В игре были моменты, когда, как мне казалось, победа могла быть на нашей стороне», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля» с пресс-конференции после матча.
После 37 игр «Ливерпуль» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ.
