Хайденхайм — Майнц 05. Прямая трансляция
«Нам нужна победа». Слот — о положении «Ливерпуля» в турнирной таблице АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал поражение команды в матче 37-го тура АПЛ с «Астон Виллой» со счётом 2:4. Игра прошла на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме.

Англия — Премьер-лига . 37-й тур
15 мая 2026, пятница. 22:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
4 : 2
Ливерпуль
1:0 Роджерс – 42'     1:1 ван Дейк – 52'     2:1 Уоткинс – 57'     3:1 Уоткинс – 73'     4:1 Макгинн – 89'     4:2 ван Дейк – 90+2'    

«Нам нужна была либо победа, либо, может быть, даже две ничьи. Но теперь мы точно знаем одно – нам нужна победа на следующей неделе, если мы хотим добиться успеха сами. Поэтому очень обидно, что мы не смогли добиться результата, не говоря уже о победе сегодня. В игре были моменты, когда, как мне казалось, победа могла быть на нашей стороне», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля» с пресс-конференции после матча.

После 37 игр «Ливерпуль» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ.

