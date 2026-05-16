Карпин ответил, стоит ли Захаряну возвращаться в Россию

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал малое количество игровой практики у российского форварда Арсена Захаряна в «Реале Сосьедад» и ответил, стоит ли тому возвращаться в Россию.

«Есть ещё вариант — уехать в другой чемпионат, а не только возвращаться в Россию. Но опять же, это его решение будет. Может, больше подойдёт не испанский чемпионат, а, например, французский. Решение надо принимать прежде всего ему — готов он к этому или не готов. Готов ли он адаптироваться к новой стране, к новому языку, к новому футболу», — сказал Карпин журналистам во время фестиваля «Магнит футбола».

Напомним, Захарян пополнил состав «Реала Сосьедад» в 2023 году. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до 2029 года. В текущем сезоне нападающий принял участие в 20 матчах, где отметился одним голом.