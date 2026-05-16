Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хайденхайм — Майнц 05. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий Олли Уоткинс прокомментировал выход «Астон Виллы» в Лигу чемпионов

Нападающий Олли Уоткинс прокомментировал выход «Астон Виллы» в Лигу чемпионов
Комментарии

Форвард «Астон Виллы» Олли Уоткинс после победы над «Ливерпулем» (4:2) в 37-м туре английской Премьер-лиги прокомментировал попадание команды в Лигу чемпионов.

Англия — Премьер-лига . 37-й тур
15 мая 2026, пятница. 22:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
4 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Роджерс – 42'     1:1 ван Дейк – 52'     2:1 Уоткинс – 57'     3:1 Уоткинс – 73'     4:1 Макгинн – 89'     4:2 ван Дейк – 90+2'    

«Удивительное достижение. Особенно учитывая то, что мы сделали в этом сезоне после такого плохого старта, когда мы почти не забивали и не выигрывали в шести матчах. Мы изменили ситуацию, продемонстрировав несколько ярких матчей. Удивительно играть в Лиге чемпионов, где много замечательных команд, футбол, за которым все следят, и конкуренция, в которой каждый стремится быть», — приводит слова Уоткинса BBC.

Английский форвард в данной встрече оформил дубль.

Бирмингемская команда набрала 62 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ. На пятой строчке находится «Ливерпуль» с 59 очками, а на шестой — «Борнмут» с 55-ю баллами.

Материалы по теме
«Астон Вилла» победила «Ливерпуль» впервые с 2020 года
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android