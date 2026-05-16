Нападающий Олли Уоткинс прокомментировал выход «Астон Виллы» в Лигу чемпионов

Форвард «Астон Виллы» Олли Уоткинс после победы над «Ливерпулем» (4:2) в 37-м туре английской Премьер-лиги прокомментировал попадание команды в Лигу чемпионов.

«Удивительное достижение. Особенно учитывая то, что мы сделали в этом сезоне после такого плохого старта, когда мы почти не забивали и не выигрывали в шести матчах. Мы изменили ситуацию, продемонстрировав несколько ярких матчей. Удивительно играть в Лиге чемпионов, где много замечательных команд, футбол, за которым все следят, и конкуренция, в которой каждый стремится быть», — приводит слова Уоткинса BBC.

Английский форвард в данной встрече оформил дубль.

Бирмингемская команда набрала 62 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ. На пятой строчке находится «Ливерпуль» с 59 очками, а на шестой — «Борнмут» с 55-ю баллами.