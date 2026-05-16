Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хайденхайм — Майнц 05. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Слот анонсировал «новый старт» для «Ливерпуля» грядущим летом

Слот анонсировал «новый старт» для «Ливерпуля» грядущим летом
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот после поражения от «Астон Виллы» (2:4) в 37-м туре английской Премьер-лиги заявил, что летнее трансферное окно может изменить перспективы команды в следующем сезоне.

Англия — Премьер-лига . 37-й тур
15 мая 2026, пятница. 22:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
4 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Роджерс – 42'     1:1 ван Дейк – 52'     2:1 Уоткинс – 57'     3:1 Уоткинс – 73'     4:1 Макгинн – 89'     4:2 ван Дейк – 90+2'    

«На данный момент могу понять, что у фанатов нет особой уверенности или ощущения, что в следующем сезоне дела могут быть намного лучше. Но я думаю, что они недооценивают то, что может сделать летнее трансферное окно, что может сделать новый старт. Мы достаточно хорошо знаем, что нам нужно улучшить», — приводит слова Слота Sky Sports.

«Астон Вилла» набрала 62 очка и находится на четвёртом месте в турнирной таблице АПЛ. «Ливерпуль» располагается на пятой строчке — у клуба 59 баллов.

В заключительном матче сезона «Ливерпуль» на своем поле сразится с «Брентфордом». Матч пройдёт в воскресенье, 24 мая, и начнётся в 18:00 по мск.

Материалы по теме
«Ливерпуль» при Слоте установил антирекорд по числу поражений за сезон всех времён
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android