Слот анонсировал «новый старт» для «Ливерпуля» грядущим летом

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот после поражения от «Астон Виллы» (2:4) в 37-м туре английской Премьер-лиги заявил, что летнее трансферное окно может изменить перспективы команды в следующем сезоне.

«На данный момент могу понять, что у фанатов нет особой уверенности или ощущения, что в следующем сезоне дела могут быть намного лучше. Но я думаю, что они недооценивают то, что может сделать летнее трансферное окно, что может сделать новый старт. Мы достаточно хорошо знаем, что нам нужно улучшить», — приводит слова Слота Sky Sports.

«Астон Вилла» набрала 62 очка и находится на четвёртом месте в турнирной таблице АПЛ. «Ливерпуль» располагается на пятой строчке — у клуба 59 баллов.

В заключительном матче сезона «Ливерпуль» на своем поле сразится с «Брентфордом». Матч пройдёт в воскресенье, 24 мая, и начнётся в 18:00 по мск.