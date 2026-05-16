Хайденхайм — Майнц 05. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Гвардиола заявил, что один из его любимых футболистов играет за «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы «горожан» над «Манчестер Юнайтед» (2:1) в финале молодёжного Кубка Англии назвал своего любимого футболиста, а также отметил присутствие представителей обеих команд на трибунах.

«Здесь много хороших игроков. Академия уже давно работает хорошо. «Манчестер Юнайтед» всегда играет очень хорошо. Рад видеть на трибунах Омара Беррада и Джейсона Уилкокса. Они оба сыграли важную роль в этом клубе на протяжении последнего десятилетия.

Также видели на трибунах много игроков «Юнайтед»: Бруно Фернандеш, Люк Шоу — один из моих любимых игроков, Мейсон Маунт, тренер Майкл Кэррик. Это хороший жест — приехать сюда. Потому что здесь играли те, кто являются будущим не только «Сити» и «Юнайтед», но и английского футбола. Это было отлично. И, конечно, мы счастливы, потому что мы победили!» — приводит слова Гвардиолы City Xtra.

Шоу играет за «Манчестер Юнайтед» с 2014-го года. Вместе с клубом англичанин становился обладателем Кубка лиги, Суперкубка Англии, а также победителем Лиги Европы.

