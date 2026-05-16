Гвардиола заявил, что один из его любимых футболистов играет за «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы «горожан» над «Манчестер Юнайтед» (2:1) в финале молодёжного Кубка Англии назвал своего любимого футболиста, а также отметил присутствие представителей обеих команд на трибунах.

«Здесь много хороших игроков. Академия уже давно работает хорошо. «Манчестер Юнайтед» всегда играет очень хорошо. Рад видеть на трибунах Омара Беррада и Джейсона Уилкокса. Они оба сыграли важную роль в этом клубе на протяжении последнего десятилетия.

Также видели на трибунах много игроков «Юнайтед»: Бруно Фернандеш, Люк Шоу — один из моих любимых игроков, Мейсон Маунт, тренер Майкл Кэррик. Это хороший жест — приехать сюда. Потому что здесь играли те, кто являются будущим не только «Сити» и «Юнайтед», но и английского футбола. Это было отлично. И, конечно, мы счастливы, потому что мы победили!» — приводит слова Гвардиолы City Xtra.

Шоу играет за «Манчестер Юнайтед» с 2014-го года. Вместе с клубом англичанин становился обладателем Кубка лиги, Суперкубка Англии, а также победителем Лиги Европы.