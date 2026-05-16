Каррагер заявил, что у «Ливерпуля» слишком много слабых игроков

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер после поражения от «Астон Виллы» (2:4) в 37-м туре английской Премьер-лиги подверг критике коллектив Арне Слота.

«У «Ливерпуля» слишком много слабых игроков, и это нужно исправлять», — приводит слова Каррагера BBC.

После поражения «Ливерпуль» обнаружил себя на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии — у клуба 59 очков. «Астон Вилла» набрала 62 балла и занимает четвёртую позицию — после этой игры клуб смог гарантировать себе попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон.

В последней игре сезона «Ливерпуль» на своем поле сыграет с «Брентфордом». Игра состоится в воскресенье, 24 мая, и начнётся в 18:00 по мск.