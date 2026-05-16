Главная Футбол Новости

Каррагер заявил, что у «Ливерпуля» слишком много слабых игроков

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер после поражения от «Астон Виллы» (2:4) в 37-м туре английской Премьер-лиги подверг критике коллектив Арне Слота.

Англия — Премьер-лига . 37-й тур
15 мая 2026, пятница. 22:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
4 : 2
Ливерпуль
1:0 Роджерс – 42'     1:1 ван Дейк – 52'     2:1 Уоткинс – 57'     3:1 Уоткинс – 73'     4:1 Макгинн – 89'     4:2 ван Дейк – 90+2'    

«У «Ливерпуля» слишком много слабых игроков, и это нужно исправлять», — приводит слова Каррагера BBC.

После поражения «Ливерпуль» обнаружил себя на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии — у клуба 59 очков. «Астон Вилла» набрала 62 балла и занимает четвёртую позицию — после этой игры клуб смог гарантировать себе попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон.

В последней игре сезона «Ливерпуль» на своем поле сыграет с «Брентфордом». Игра состоится в воскресенье, 24 мая, и начнётся в 18:00 по мск.

