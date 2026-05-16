Каррагер заявил, что у «Ливерпуля» слишком много слабых игроков
Поделиться
Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер после поражения от «Астон Виллы» (2:4) в 37-м туре английской Премьер-лиги подверг критике коллектив Арне Слота.
Англия — Премьер-лига . 37-й тур
15 мая 2026, пятница. 22:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
4 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Роджерс – 42' 1:1 ван Дейк – 52' 2:1 Уоткинс – 57' 3:1 Уоткинс – 73' 4:1 Макгинн – 89' 4:2 ван Дейк – 90+2'
«У «Ливерпуля» слишком много слабых игроков, и это нужно исправлять», — приводит слова Каррагера BBC.
После поражения «Ливерпуль» обнаружил себя на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии — у клуба 59 очков. «Астон Вилла» набрала 62 балла и занимает четвёртую позицию — после этой игры клуб смог гарантировать себе попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон.
В последней игре сезона «Ливерпуль» на своем поле сыграет с «Брентфордом». Игра состоится в воскресенье, 24 мая, и начнётся в 18:00 по мск.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 мая 2026
-
06:25
-
06:09
-
06:05
-
05:59
-
05:55
-
05:43
-
05:27
-
05:17
-
05:08
-
04:34
-
03:59
-
03:26
-
03:15
-
02:59
-
02:52
-
02:36
-
01:44
-
01:29
-
00:48
-
00:45
-
00:31
-
00:31
-
00:29
-
00:22
-
00:20
-
00:20
-
00:09
-
00:03
- 15 мая 2026
-
23:58
-
23:54
-
23:35
-
23:34
-
23:31
-
23:21
-
23:18