Хайденхайм — Майнц 05. Прямая трансляция
Тренер «Аль-Насра» Жорже Жезуш уйдёт в отставку — A Bola

Главный тренер «Аль-Насра» Жорже Жезуш, вероятнее всего, покинет команду по окончании нынешнего сезона. По информации португальских A Bola, 71-летний специалист уже уведомил руководство клуба о своём решении.

Сообщается, что Жезуш намерен завершить работу в Саудовской Аравии и рассмотреть варианты продолжения карьеры в другой стране. При этом до конца сезона тренер сосредоточен исключительно на задачах команды и не планирует вступать в переговоры с потенциальными работодателями.

Сейчас «Аль-Наср» продолжает борьбу за чемпионский титул, а также готовится к финалу азиатской Лиги чемпионов-2, где сыграет против японской «Гамба Осака».

В то же время в конце мая у Жезуша запланирована встреча с представителями «Фенербахче» в Лиссабоне. Турецкий клуб готов предложить тренеру контракт с зарплатой около € 15 млн за сезон — это может стать самым крупным соглашением в его тренерской карьере.

