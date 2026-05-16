Главная Футбол Новости

Названы кандидаты на замену Гласнеру в «Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» составил шорт-лист претендентов на замену главному тренеру Оливеру Гласнеру, который в конце сезона покидает клуб, информирует Sky Sports.

По информации источника, предпочтительным вариантом является Андони Ираола из «Борнмута». Однако у «Кристал Пэлас» есть сомнения, так как испанец может перейти в более крупный клуб после истечения срока контракта с «вишнями».

Также «Кристал Пэлас» рассматривает кандидатуры Пьера Сажа из «Ланса», Фрэнка Лэмпарда («Ковентри Сити») и Кирана Маккенны («Ипсвич»).

«Кристал Пэлас» после 36 туров занимает 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Также клуб вышел в финал Лиги конференций, где сразится с «Райо Вальекано» в среду, 27 мая.

