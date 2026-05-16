Хайденхайм — Майнц 05. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Тренер «Дженоа» Де Росси отреагировал на уход из команды Руслана Малиновского

Главный тренер «Дженоа» Даниэле Де Росси высказался о предстоящем уходе Руслана Малиновского и рассказал, как команда собирается перестраивать игру без украинского полузащитника.

«О Руслане могу говорить только хорошие вещи: в первых встречах он выходил на поле, несмотря на дискомфорт в колене, а когда позволяла ситуация — очень много работал на тренировках. Я увидел в нём не только классного футболиста, но и отличного человека.

Компенсировать его уход можно за счёт добавления качества в игре — я ведь не прошу игроков бить с 30 метров при каждой возможности. Мне важно, чтобы команда сохранила свой активный стиль. Полноценной копии Руслана у нас не будет, потому что таких игроков единицы, но постараемся восполнить его голы за счёт подключений в штрафную и более агрессивной игры впереди», – приводит слова Де Росси Tuttomercatoweb.

Ранее появилась информация, что 33-летний украинец покинет итальянский клуб после окончания сезона на правах свободного агента и продолжит карьеру в «Трабзонспор».

