Фабрицио Романо сделал инсайд о новом клубе Роберта Левандовского

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски пока не достиг договорённости с «Аль-Хилялем» о возможном переходе. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, польский форвард рассматривает сразу несколько вариантов продолжения карьеры. Интерес к 37-летнему нападающему проявляют клубы Саудовской Про-лиги, а также команды из MLS. Однако окончательного решения относительно своего будущего футболист ещё не принял.

Также сообщается, что переговоры между «Барселоной» и Левандовским по поводу нового контракта временно поставлены на паузу.

В нынешнем сезоне польский нападающий провёл 44 матча, отметился 18 забитыми мячами и сделал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» предложил Левандовскому контракт с зарплатой в € 90 млн в год.

