Дэвид Бекхэм стал первым в истории спортсменом-миллиардером из Великобритании

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвид Бекхэм стал первым британским спортсменом, чьё состояние превысило отметку в один миллиард фунтов стерлингов, сообщает ESPN со ссылкой на источники.

Согласно данным Sunday Times Rich List 2026, общее состояние Бекхэма и его супруги Виктории оценивается примерно в £ 1,185 млрд, что эквивалентно около $ 1,6 млрд.

В списке самых состоятельных представителей спорта Великобритании семья Бекхэмов расположилась на второй строчке. Выше оказался только бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун, чьё состояние оценивается в £ 2 млрд.

Одним из главных источников дохода Бекхэма остаётся его доля в «Интер Майами» — клубе, который считается самым дорогим в MLS. Кроме того, экс-футболист продолжает сотрудничество с крупными мировыми брендами, среди которых Adidas и Hugo Boss.

Тем временем совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф за последний год потерял значительную часть капитала. По оценкам составителей рейтинга, его состояние сократилось примерно на £ 1,85 млрд и сейчас составляет около £ 1,5 млрд.

