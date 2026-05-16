Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Хиляль — Неом. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Счастье одних делает несчастье других». Риссер — о невызове конкурента Сафонова в сборную

«Счастье одних делает несчастье других». Риссер — о невызове конкурента Сафонова в сборную
Комментарии

Вратарь «Ланса» Робен Риссер прокомментировал вызов в сборную Франции на чемпионат мира — 2026.

«Ситуация с французскими вратарями такова, что я был в поле зрения сборной Франции уже три-четыре месяца. Я сочувствую Люка Шевалье и Альфонсу Ареола, но как говорится… Счастье одних делает несчастье других», — приводит слова Риссера beIN Sports.

Накануне тренерский штаб сборной Франции объявил состав команды, которая примет участие на чемпионате мира 2026 года.

Голкипер «ПСЖ» и конкурент Матвея Сафонова по клубу Люка Шевалье в заявку не попал. Вратарь «Вест Хэм Юнайтед» Альфонс Ареола также остался вне списка.

Окончательный список персон вратарей сборной Франции выглядит так: Мик Меньян («Милан»), Брис Самба («Ренн»), Робен Риссер («Ланс»).

Чемпионат мира — 2026 пройдёт этим летом в США, Мексике и Канаде. Сборная Франции сыграет в группе I против Сенегала (16 июня), Ирака (22 июня) и Норвегии (26 июня).

Материалы по теме
Риссер, заменивший Шевалье в заявке сборной Франции, высказался об участии в ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android