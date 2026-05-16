«Счастье одних делает несчастье других». Риссер — о невызове конкурента Сафонова в сборную

Вратарь «Ланса» Робен Риссер прокомментировал вызов в сборную Франции на чемпионат мира — 2026.

«Ситуация с французскими вратарями такова, что я был в поле зрения сборной Франции уже три-четыре месяца. Я сочувствую Люка Шевалье и Альфонсу Ареола, но как говорится… Счастье одних делает несчастье других», — приводит слова Риссера beIN Sports.

Накануне тренерский штаб сборной Франции объявил состав команды, которая примет участие на чемпионате мира 2026 года.

Голкипер «ПСЖ» и конкурент Матвея Сафонова по клубу Люка Шевалье в заявку не попал. Вратарь «Вест Хэм Юнайтед» Альфонс Ареола также остался вне списка.

Окончательный список персон вратарей сборной Франции выглядит так: Мик Меньян («Милан»), Брис Самба («Ренн»), Робен Риссер («Ланс»).

Чемпионат мира — 2026 пройдёт этим летом в США, Мексике и Канаде. Сборная Франции сыграет в группе I против Сенегала (16 июня), Ирака (22 июня) и Норвегии (26 июня).