«Мы не можем без него обойтись». Тренер сборной Бельгии Руди Гарсия — о Ромелу Лукаку

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия отметил, что команда не сможет обойтись без форварда «Наполи» Ромелу Лукаку на чемпионате мира — 2026. Накануне 33-летний бельгиец был включён в список из 26 человек, вызванных на турнир.

«Лукаку — наш лучший бомбардир, а также важный лидер. Мы не можем без него обойтись. Я не могу сказать, какую роль он будет играть, но он уже тренируется, чтобы как можно лучше восстановиться. Он восстановился, но в плане физической формы отстаёт от других игроков. Довести его до нужной формы будет непросто. Я не знаю, будет ли он на 100% готов к началу чемпионата мира.

Мы хотим вывести его на пик формы. У нас есть пять недель и ещё два товарищеских матча. Посмотрим, как он справится с чередой коллективных тренировок. В футболе есть только один Ромелу Лукаку. Он уникален. У нас нет никого, кто мог бы с ним сравниться. И на чемпионате мира он будет мотивирован как никогда», — приводит слова Гарсии Reuters.

В текущем сезоне Лукаку сыграл всего семь матчей во всех турнирах из-за проблем с травмами и забил один гол. Последний раз за сборную Бельгии Лукаку играл в отборочном турнире ЧМ-2026 против Уэльса в июле прошлого года.

Сборная Бельгии на ЧМ-2026 сыграет в группе G с Египтом, Ираном и Новой Зеландией.