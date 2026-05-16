Аль-Ахли — Аль-Холуд. Прямая трансляция
«Мидлсбро» выпустил официальное заявление по шпионскому скандалу в Чемпионшипе

Английский «Мидлсбро» выпустил официальное заявление по шпионскому скандалу в Чемпионшипе.

Ранее стало известно, что аналитик по производительности «Саутгемптона» был пойман на фотографировании тактики и записи тренировки «Мидлсбро» перед первой встречей команд в плей-офф турнира. После этого по сумме двух матчей «Саутгемптон» обыграл «Мидлсбро» (0:0, 2:1) и вышел в финал. В субботу, 23 мая, команда должна сыграть за выход в АПЛ против «Халла».

Англия — Чемпионшип . Плей-офф. 1/2 финала. 2-й матч
12 мая 2026, вторник. 22:00 МСК
Окончен
2 : 1
ДВ
0:1 Макгри – 5'     1:1 Стюарт – 45+1'     2:1 Чарльз – 116'    

«Мидлсбро» перешёл к решительным действиям и предъявил официальные обвинения «Саутгемптону» в шпионаже и съёмке тренировочного процесса. По правилам, клуб имеет 14 дней на ответ по предъявленным обвинениям. Однако, как подчёркивалось во вчерашнем заявлении EFL, организация запросит сокращение этого срока и хочет провести слушания в максимально короткие сроки. Процесс хотят ускорить из-за того, что финал может быть перенесён или по времени, или по месту, потому что в конце мая и начале июня на «Уэмбли» очень плотный календарь мероприятий. При этом дисциплинарная комиссия не разрешила «Мидлсбро» вмешиваться в разбирательство.

На фоне этих событий «Мидлсбро» выпустил официальное заявление клуба.

«Клуб сожалеет об этом решении, учитывая, что он напрямую затронут рассматриваемыми вопросами и располагает фактическими доказательствами относительно событий, о которых идёт речь, и их влияния на спортивный результат. Поведение, о котором идёт речь, а именно наблюдение за нашей тренировкой и её видеозапись перед матчем такого высокого значения, затрагивает саму суть спортивной честности и честной игры. При данных обстоятельствах единственным адекватным ответом является спортивная санкция, которая не позволит клубу «Саутгемптон» участвовать в финале плей-офф Чемпионшипа», — говорится в сообщении на официальном сайте «Мидлсбро».

